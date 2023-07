Koniec kariery posłanki PiS? "Turyści z Warszawy" czyhają na jej miejsce

Nasi rozmówcy z partii rządzącej nie mają wątpliwości: to mocne, jak na prezesa, słowa w stosunku do Arent. Czy wskazują na to, że parlamentarzystka - i obecna szefowa regionu, która miała nadzieję na "jedynkę" - wypadnie z list wyborczych? Choć nie jest to przesądzone, to wiele na to wskazuje. - Decyzja zapadnie za kilka tygodni - mówią nam źródła z partyjnej centrali.