Syn posłanki PiS zaatakował dziewczynę. Kaczyński zabrał głos

Teraz pod znakiem zapytania stoi polityczna przyszłość Iwony Arent. - Nie chcę na razie rozstrzygać, czy pani Iwona Arent będzie na listach czy nie, choć wypowiedź pani Arent była nieszczęśliwa. My nie przypisujemy pani Arent działań jej syna. To jest przecież 29-letni mężczyzna. I trudno go traktować jako kogoś, kto działa na odpowiedzialność swojej matki. Natomiast w pewnym momencie powiedziała ona coś, czego absolutnie nie powinna powiedzieć - stwierdził pytany o tą sprawą Jarosław Kaczyński.