Syn posłanki nagrał, jak katują dziewczynę. Rzecznik PiS reaguje

Posłanka PiS Iwona Arent ogłosiła, że zawiesza aktywność polityczną ze względu na "sytuację rodzinną". Syn posłanki PiS miał uczestniczyć w pobiciu byłej dziewczyny - podał "Super Express". Do sieci trafiło szokujące nagranie z tego zdarzenia. O sprawie porozmawialiśmy z rzecznikiem PiS Rafałem Bochenkiem. - Miałem okazję rozmawiać z panią poseł. Z tego, co wiem, to na nagraniu nie jest widoczny jej syn. Nie chcę wnikać, bo nagranie jest wstrząsające i absolutnie do takich sytuacji nie powinno dojść, takie zdarzenie powinno być potępiane. Jako PiS jesteśmy przeciwnikami przemocy w życiu publicznym i na co dzień również - oświadczył w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Podkreślił, że posłanka Arent "wyraziła skruchę, przeprosiła i to jest na pewno bardzo istotne".