PO otwiera furtkę przed PSL. Tusk ma plan na wyborców PiS

- Mamy badania, które pokazują, że wśród wyborców PiS sprzed czterech lat jest spora grupa, która dziś jest do PiS zniechęcona. To grupa raczej nie do przejęcia przez PO, ale za to gotowa zrezygnować z głosowana na PiS. I do takich osób trzeba trafić - tłumaczy nasz rozmówca.