Tusk wyczuł słabość PiS-u. Po marszu jest kolejny krok. "Konkretna rozpiska"

- Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski na 16 czerwca na plac Wolności. W następnych dniach będę także w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i w Kłodzku. Wszędzie tam będziemy mieli bardzo dobrą sposobność pokazać znowu całej Polsce, całej Europie, ale też tym sceptykom, którzy nie chcieli wierzyć w to, co widzieli w Warszawie, że to [marsz opozycji - przyp. red.] nie jest tylko odosobnione wydarzenie, że naprawdę 4 czerwca wszystko w polskiej polityce się zmieniło - powiedział przewodniczący PO.