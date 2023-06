Oczy zwrócone na PiS. "Większy kłopot mamy z prezydentem niż z Tuskiem"

Emocje z pewnością będą miały duże znaczenie w kampanii. PiS to wie. Między innymi dlatego partia rządząca - jak słyszymy - będzie chciała skupić się na konkretach. I stawiać na to, by prezentować kolejne programowe pomysły i przypominać to, co udało się już zrealizować. - Ludzi interesują namacalne osiągnięcia. Tu ogarnięte, to zrobione, tamto odhaczone, to działa itd. Jesteśmy z tym kojarzeni i do wyborów będziemy szli z takim właśnie przekazem. Mniej krzyku na ulicach, więcej pracy - mówi polityk PiS.