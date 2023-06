Sędzia Tuleya odpowiada rządzącym. "Nie byłem na marszu. To się nadaje na proces"

- Jestem w kontakcie z adwokatami i myślę, że pan poseł Ozdoba będzie mógł doprecyzować, co ma na myśli. Trwa zabezpieczanie innych wypowiedzi polityków w mediach społecznościowych i myślę, że sprawa nadaje się na proces cywilny. Jedyna prawda z tej konferencji jest taka, że dzisiaj i jutro orzekam. Miło, że poseł widzi we mnie człowieka, bo mówił o mnie "ten człowiek". Natomiast wypowiedzi polityków są obraźliwe, bo jeśli wiadomo, co robiłem, a wciąż w to brną, to myślę, że służy to wyłącznie dyskredytowaniu mnie.