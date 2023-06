PiS oficjalnie nie powie tego o marszu. "Tusk zaskoczył", "opozycja się uczy"

"Lipy nie było"

Nasz następny rozmówca z PiS wprost krytykuje partyjny sztab za strategię celowego zaniżania frekwencji. Przedstawiciele władzy powtarzają, że w Warszawie szło około 100 000 osób. Żaden z naszych rozmówców w to nie wierzy. Szacunki są różne - od 200 000 do 350 000 manifestujących. Żaden z naszych rozmówców nie wierzy też jednak w "pół miliona uczestników", co podali organizatorzy. Twierdzą, że to "zawyżone szacunki".