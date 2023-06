Donald Tusk wygrał z opozycją. Marsz pokazał jednego lidera

Tusk liderem opozycji

Jak marsz 4 czerwca zmienia sytuację na scenie politycznej? Warto zacząć od tego, że liderzy pozostałych ugrupowań nie dostali czasu, by w ogóle przemawiać na koniec wydarzenia. W tym miejscu głównym aktorem był wyłącznie Donald Tusk. To on zagospodarował ostatnie minuty marszu. To jego słowa żegnały zebranych.