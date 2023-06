Donald Tusk ogłasza następną manifestację

Jak stwierdził, w niektórych mediach były próby przekonania, że pół miliona uczestników zgromadzenia "to była kolejka do ZOO". - Więc jestem przekonany, że to jest kolejny bardzo dobry powód, żeby spotkać się na ulicach innych miast. Wzywam wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski na 16 czerwca na plac Wolności - powiedział Tusk. - W następnych dniach będę w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Kłodzku - dodał.