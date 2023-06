Nieoczekiwany ruch w sprawie "lex Tusk". Jest nowy projekt ustawy

- Nikt, kto chciałby przestrzegać art. 8 i art. 83 Konstytucji RP, nie powinien zgłaszać żadnego kandydata do tej komisji. Sugerujemy pani marszałek (Sejmu), żeby w trosce o przestrzeganie przez kluby parlamentarne art. 8 i art. 83 zwracała na to uwagę, że zgłoszenie do takiej komisji jest po prostu rażącym naruszeniem Konstytucji. W uzasadnieniu odpowiedzi klubu parlamentarnego Lewicy piszemy dokładnie, w których punktach ta konstytucja została naruszona - przekazał polityk Lewicy.