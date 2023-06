"Lex Tusk". Co się znajduje w nowelizacji prezydenta?

Kto nie będzie mógł zostać przesłuchany?

W sejmowej wersji "lex Tusk" komisja nie mogła zwalniać duchownych z tajemnicy spowiedzi, co wywołało liczne kontrowersje. Andrzej Duda proponuje natomiast, by do ustawy wpisać przepis zabraniający w ogóle przesłuchiwania duchownych, "co do faktów, których dowiedzieli się w trakcie spowiedzi".