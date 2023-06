Hołownia reaguje na ruch prezydenta. "Duda wetuje własny podpis"

Lider Polski 2050 uważa, że za zmianą postawy głowy państwa stoi m.in. zmasowana krytyka ustawy ds. zbadania rosyjskich wpływów. - Przypuszczam, że Andrzej Duda przeczytał komunikat, który wysłali Amerykanie. To jest wydarzenie bez precedensu w polskiej polityce, żeby prezydent wetował swój własny podpis. Bo to, co dzisiaj się wydarzyło oznacza, że prezydent Duda stosuje weto do własnego podpisu. A Sejm ma teraz do wyboru, którego prezydenta ma słuchać: tego z poniedziałku, czy tego z piątku.