Tusk uderza. "Duda czuje strach"

- Działacze PiS powtarzają, że 'uczciwi nie mają się czego bać'. A dla mnie jest to zapowiedź, że są oni gotowi do każdego świństwa, każdego kłamstwa, każdej manipulacji, do podsłuchiwania, nagrywania, a także do robienia deep fake’ów przy użyciu sztucznej inteligencji. Wytrzymam te ciosy, nic na tym nie zyskają - stwierdził lider PO.