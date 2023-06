"Lex Tusk". Co z wnioskiem prezydenta?

Według doniesień RMF FM na chwilę obecną wniosek do TK "nie ma nawet konkretnego zarysu". Współpracownicy prezydenta wskazują, że dokument trafi do sądu dopiero za kilka tygodni. Ich zdaniem najprawdopodobniej stanie się to na przełomie czerwca i lipca, gdy Komisja zacznie już działać.