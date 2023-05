"Lex Tusk". Amerykanie nie dali się nabrać. "Sytuacja kryzysowa"

Resort próbuje przekonywać, że nowy organ będzie pluralistyczny, choć nic na to nie wskazuje. "Aby zapewnić bezstronność, w Komisji będą zasiadać członkowie wyznaczeni przez wszystkie ugrupowania polityczne obecne w parlamencie.(…) Ponadto każdy, wobec kogo Komisja wyda decyzję, będzie uprawniony do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego w toku dwuinstancyjnego postępowania oraz do wnioskowania o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia" - napisano.