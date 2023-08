Kaczyński o 14. emeryturze. Prezes ujawnił kwotę

- Co oznaczają te cztery pytania? Dwa pierwsze z nich są ze sobą związane. Z jednej strony obrona przed zburzeniem muru na granicy białoruskiej, a z drugiej strony sprawa przymusowej relokacji. Jeśli spojrzeć na to szerzej chodzi o to, czy mamy bronić polskich granic - twierdzi Kaczyński i dodał, że "dziś czeka nas wiele prowokacji".