Kaczyński nagrany po głosowaniu. Reakcja na ruch Sejmu

Wicepremier mówił wtedy, że do niskiej dzietności Polek przyczynia się powszechny alkoholizm. Kaczyńskie stwierdził wtedy, że do 25. roku życia kobiety "piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie". Prezes PiS stwierdził również, że "mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez 20 lat, a kobieta tylko dwa". - Kobieta musi dojrzeć, żeby być dobrą matką, ale jeśli do 25 roku życia daje w szyję, to nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - powiedział wtedy.