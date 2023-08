Wyborcza gra w dwie konkurencyjne kampanie [OPINIA]

PiS, przyciągając zapewne naszą uwagę do zbudowanej naprędce sceny referendalnej, przekonywał będzie, że dla rozstrzygnięcia o przyszłości Polski, równie ważne jak bilans jego rządów czy ocena jego aktualnych możliwości jest wyeksponowanie – suflowanych w pytaniach referendalnych – nieszczęść, jakie ściągnąć by miały na Polskę rządy opozycji: od wyprzedaży majątku narodowego, przez zmuszanie do pracy do późnej starości, po zalanie Polski falą migrantów i otwarcie granicy wschodniej.