Poker referendalny. "Prezes NIE" zadaje pytania [OPINIA]

Podobnie było też sześć lat wcześniej, gdy zatwierdzano tekst obecnie obowiązującej konstytucji. Z tą różnicą, że wówczas do urn nie zechciała się pofatygować większość uprawnionych do tego obywateli, co sprawiło, że choć sama konstytucja wymaga w art. 125 dla wiążącego wyniku referendum ponad 50 proc. frekwencji, to zatwierdzono ją nie spełniając tego warunku.