Migracyjny węzeł [OPINIA]

Kaczyński nawiązał tymi słowami do zapory zbudowanej przez rząd PiS na polsko-białoruskiej granicy. A urzędnicy z MSWiA oczywiście skwapliwie zaprzeczyli, jakoby do Polski wjechała tak duża liczba migrantów z krajów islamskich, choć oczywiście żadnej konkretnej liczby nie podali. Zapewne dlatego, że i tak było ich na tyle dużo, że skoro równocześnie straszy się dwoma tysiącami, których Komisja Europejska proponowała relokować do Polski, to nie wypada się przyznać do tego, co pozostaje faktem: w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba migrantów nie tylko z ogarniętej wojną Ukrainy, ale i ze znacznie odleglejszych państw. I to nie Tusk ich tutaj wpuścił.