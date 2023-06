Pułapka dla Tuska. Gwałtowny wzrost może oznaczać klęskę opozycji [OPINIA]

Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, kto najbardziej pomógł Tuskowi w znaczącym podniesieniu frekwencji podczas niedzielnego marszu. To oczywiście prezes Jarosław Kaczyński oraz prezydent Andrzej Duda. Pierwszy forsując na kilka miesięcy przed wyborami utworzenie Państwowej Komisji ds. Badania Wpływów Rosyjskich, drugi zaś podpisując ustawę w tej sprawie, mimo jej oczywistej - nawet dla studenta pierwszego roku prawa - niezgodności z Konstytucją RP.