Ziobry sen o potędze [OPINIA]

Złożony właśnie przez PiS w Sejmie projekt kolejnej nowelizacji ustawy o TK przewiduje zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (10 sędziów) do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 do dziewięciu sędziów. Pozwoliłoby to zignorować grupę zbuntowanych sędziów TK, nieuznających Julii Przyłębskiej za prezesa Trybunału oraz wydać orzeczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, co z kolei ma odblokować unijne pieniądze z KPO.