(D)Efekt Trzaskowskiego. Tusk mówi: Sprawdzam [OPINIA]

Prawdziwy cel Trzaskowskiego

Jak wiadomo nic takiego nie nastąpiło, co niektórzy tłumaczą tym, iż ambicje polityczne Trzaskowskiego nie są w ogóle ukierunkowane na fotel premiera, do którego drogą byłoby przywództwo partyjne, ale ogniskują się wokół wyborów prezydenckich w 2025 r. W takim scenariuszu Trzaskowski okaże Tuskowi w obecnej kampanii wsparcie tylko po to, by nie zostać oskarżonym przez aparat PO o jej sabotowanie, ale nie zaangażuje się w walkę o przejęcie partii, koncentrując się na przyszłorocznych wyborach samorządowych. Bez dobrego wyniku w walce o reelekcję w Warszawie nie ma bowiem co marzyć o powtórzeniu wyniku, jaki uzyskał w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich. Uzyskał zaś w nich ponad 10 milionów głosów, co do dziś pozostaje jego głównym kapitałem politycznym.