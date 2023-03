Republikanie Bielana. Dziwny, uwikłany w aferę koalicjant PiS. Ile warta jest ta dycha

Małą karierę w mediach zrobił także Lech Kołakowski. On akurat do Republikanów przeszedł z PiS. Był jednym z kilkunastu posłów zawieszonych w prawach członka partii za głosowanie przeciw tzw. piątce dla zwierząt jesienią 2020 r., a potem sam zdecydował się odejść z PiS i został posłem niezrzeszonym. Partia Kaczyńskiego obawiała się jednak wówczas utraty większości i walczyła o zagubione owce; Kołakowski znalazł więc intratną posadę jako doradca zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (z pensją kilka razy wyższą niż uposażenie poselskie), co pozwoliło mu na nowo odnaleźć w sobie chęć wspierania rządu. Wrócił więc do klubu PiS i przystąpił do Partii Republikańskiej, a nawet został wiceministrem rolnictwa.