Premier broni Bielana. "Procedury zadziałały"

Szef rządu podkreślił, że "żadna złotówka nie poszła z NCBiR do żadnej z tych instytucji, firm, które próbowały te pieniądze pozyskać". - To właśnie dzięki działaniom Adama Bielana doszło do tego, że te procedury zadziałały. Wszystko, co państwo polskie powinno zrobić w takiej sytuacji, stało się - przekonywał.