"PiS chce wzbudzić strach i ratować sondaże". Ekspert tłumaczy, co robią Kaczyński i Morawiecki

Prof. Chwedoruk: Strukturalny problem PiS z poparciem

- PiS w poprzedniej kadencji miało przewagę sondażową i to opozycja musiała poszukać nowych tematów. To się nie udało. Teraz doszło do odwrócenia ról. PiS jest podmiotem, które znajduje się w politycznym pacie i nie ma skąd czerpać wyborców, by odrobić starty. Wiele sondaży pokazuje, że poparcie dla PiS jest o 10 punktów procentowych niższe niż w poprzednich wyborach. Partia rządząca musi coś zrobić, więc widzimy desperacką próbę zbombardowania opinii publicznej nowymi tematami. Teraz mamy do czynienia z kolejnym testem w postaci pomysłu na referendum - wyjaśnia nasz rozmówca.