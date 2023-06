Grupa Wagnera na Białorusi. Oświadczenie Kaczyńskiego

Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. - Mamy nową sytuację na Białorusi. Obecność grupy Wagnera, ok. 8 tys. żołnierzy. To element, który jest groźny dla Ukrainy, jest potencjalnie groźny dla Litwy i jest potencjalnie groźny dla nas. Może to oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, znacznie trudniejszą - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.