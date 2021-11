Szturm na granicę. Były ambasador RP na Białorusi: "Trzeba zamknąć granicę"

- Łukaszence chodzi o to, żeby prowokować, a nawet dopuścić do rozlewu krwi. Chce, by Europa uznała go za przywódcę, który kontroluje sytuację na granicach. Dopiero wtedy odpuści. Warto zwrócić uwagę, że od kiedy zaczął się kryzys na granicy, mniej mówimy o łamaniu praw człowieka na Białorusi, sytuacji wewnętrznej czy tamtejszych opozycjonistach. Łukaszenka wywołał sztuczny kryzys, żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w jego kraju - ocenia dyplomata.