Jednym filmem wywołał burzę. Sprawdzamy projekt, o którym mówi Tusk

- Naprawdę trudno w to uwierzyć: to ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur - skomentował na nagraniu w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.