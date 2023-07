Kaczyński zaskakująco odpowiada Tuskowi. "Przeżył w nocy przemianę duchową"

Prezes PiS-u wspominał, że to "n-ta przemiana Tuska". - Tusk jest przenikliwy, przeżywa już którąś w życiu przemianę duchową. Można powiedzieć, my, chrześcijanie, powinniśmy mu gratulować, tylko że to jest już tak częste, że powstaje pewne podejrzenie. Takim wzorem przemiany jest przemiana Szawła w Pawła, ale to było raz. Wiarygodność zero, to kłamstwo - powiedział Kaczyński, nazywając też lidera PO "nieukiem".