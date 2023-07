Tusk wywołał awanturę. Nowe nagranie o migrantach

Do nagrania zamieszczonego przez Tuska odniósł się też w mediach społecznościowych europoseł Patryk Jaki. "Bezczelny kłamca. PO w Parlamencie Europejskim właśnie głosowała za projektem, w którym Komisja Europejska co roku ustali liczbę imigrantów do przymusowej relokacji. Przymusowej - bo takich, których nikt nie chce. Co oznacza przez lata ogromne liczby nielegalnych migrantów do rozdziału" - napisał na Twitterze Jaki.