"Walczyliśmy o życie". Policjant o potężnym chaosie we Francji

Jak relacjonuje Thierry, on i jego koledzy interweniowali przy pożarach barykad i spalonych śmietników. Zmierzyli się z "około sześćdziesięcioma uczestnikami zamieszek uzbrojonymi w moździerze do odpalania fajerwerków", "zdeterminowanymi, zorganizowanymi, gotowymi do zranienia za wszelką cenę".