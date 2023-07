Płonęło kolejne miasto. Francuzi żądają stanu wyjątkowego

Protestujący kradną nawet jedzenie. Francuzi chcą stanu wyjątkowego

- Ta obecna agresja systemowa idzie szerokim frontem. Socjologowie zaczynają się dopiero zastanawiać, co się tak naprawdę dzieje. Jest bardzo dużo włamań do sklepów żywnościowych, wynoszone są napoje. To w jakimś stopniu pokazuje sytuację warstw najuboższych, która związana jest z inflacją. Przyniesienie napojów i jedzenia do domów zaczyna być ważne - próbował diagnozować problem korespondent "Gazety Wyborczej".