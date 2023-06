Francja w ogniu. "Zapalono lont, podczas gdy proch był rozsypany od dawna"

- Skala wydarzeń zaczyna przyjmować bardzo niepokojące rozmiary tak jak ich gwałtowność. Trzon uczestników tych rozruchów to osoby w wieku 12-18 lat. Nie jest to najwyraźniej zorganizowana rewolta, to najprawdopodobniej rozładowanie frustracji, emocji, które gromadziły się przez dłuższy czas - podkreśla dziennikarz Piotr Moszyński, były długoletni dziennikarz Radia France Internationale, obecnie korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji.