Francja nadal w ogniu. Niespodziewany polski wątek

Francuskie media już wcześniej informowały, że obecność polskich rejestracji zamieszczonych na szybkich samochodach to zauważalny trend. To dzięki firmom, które oferują wypożyczenia takich aut za dużo niższą cenę, niż tych zarejestrowanych we Francji. Oprócz ceny użytkownik zyskuje też często bezkarność. Wytrych w prawie administracyjnym pozwala - w przypadku złamania przepisów - uniknąć choćby punktów karnych.