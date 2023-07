Chaos totalny we Francji. Pół tysiąca zatrzymanych. Jest wstrząsające nagranie

Dotychczas najpoważniejsze starcia miały miejsce w Paryżu. Ostatniej doby w stolicy było nieco spokojniej. Jak podkreśla stacja informacyjna BFM TV, to ze względu na mobilizację służb. W całym kraju na ulicach pojawiło 45 tys. przedstawicieli policji i żandarmerii. Najwięcej w samym Paryżu i okalających go miejscowościach. Szczególne wrażenie robiły lekkie wozy opancerzone, które wjechały do miast.