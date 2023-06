800 plus. Od kiedy, dla kogo? Najważniejsze informacje

Rodzina 500 plus to rządowy program, funkcjonujący od 2016 roku. W ramach niego rodzicom dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, wypłacane jest dodatkowe, comiesięczne świadczenie. Jego wysokość przez lata była niezmienna i wynosiła 500 złotych. Decyzją rządu już wkrótce do rodziców trafią dodatkowe środki. Czy trzeba składać wniosek o wypłatę 800 plus? Kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać?