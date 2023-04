Waloryzacja 500 plus? Emilewicz mówi o czymś innym

Czy jest potrzeba waloryzacji świadczenia 500 plus i czy rząd planuje jakieś ruchy w tej sprawie? Między innymi o tym mówiła w rozmowie z Patrykiem Michalskim posłanka Jadwiga Emilewicz. Członkini klubu PiS wspomniała w programie "Tłit" na antenie Wirtualnej Polski o możliwym wprowadzeniu "czegoś nowego" dla mam i dzieci, ale unikała jednoznacznej odpowiedzi na temat waloryzacji obecnego świadczenia. - Z tego co wiem, żadne prace w sprawie waloryzacji 500 plus nie są prowadzone. Na pewno jednak jakaś oferta w tym segmencie się pojawi. Jeśli chodzi o obecne świadczenie, to warto się przyjrzeć i policzyć. Takie rzeczy trzeba analizować bardzo uważnie. Jeśli prace na ten temat nie są prowadzone w tej chwili, to na dwieście dni przed wyborami trudno spodziewać się zmian, bo samo przygotowanie systemu jest trudne. Pytanie, czy będzie coś jeszcze dla mam i dzieci. Mówił o tym niedawno marszałek Terlecki i sądzę, że dyskusje na ten temat już trwają, ale ja w nich nie uczestniczę - mówiła Jadwiga Emilewicz.