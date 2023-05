800 plus. Od kiedy wypłata? Informacje są sprzeczne

Donald Tusk zaproponował również wspólne przyjęcie waloryzacji świadczenia z programu Rodzina 500 plus. - Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej decyzję o waloryzacji 500 plus. Dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami - wskazał, proponując, by prace rozpocząć na tyle szybko, by 800 plus zaczęto wypłacać od czerwca 2023 roku. - Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka 1 czerwca, a nie na sylwestra 2024 r. - zwrócił się do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.