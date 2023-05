Tusk reaguje ws. 800 plus. Chce by wszedł w życie wcześniej. Padła data

- Spodziewaliśmy się tego, wiedzieliśmy, że Kaczyński i PiS zaczną licytację (...). Nie pozwolę, żeby Koalicja Obywatelska uczestniczyła w nieodpowiedzialnej, nierozumnej licytacji. Dlatego chcę powiedzieć, że 800 złotych odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. I żeby zamknąć licytację proponuję - i to jest to sprawdzam - żebyśmy przyjęli jak najszybciej waloryzację 500 plus - mówił Tusk.