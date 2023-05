Zmiana wysokości 500 plus. Kaczyński podaje kwotę

- Jeśli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie, my to zniesiemy. A jeżeli chodzi o te sytuacje gdzie autostrady są prywatne albo w dzierżawie, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy - powiedział Kaczyński.