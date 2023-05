Kaczyński ogłosił zmianę wysokości 500+. Błyskawiczna reakcja Morawieckiego

Konwencja PiS, "Programowy Ul". Co obiecał wyborcom Kaczyński?

Podniesienie 500 plus to jednak nie jest wszystko, co w niedzielę ogłosił Kaczyński. PiS zamierza również zlikwidować opłaty za autostrady oraz wprowadzić bezpłatne leki od 65. roku oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.