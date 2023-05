Prezes nęci miodem, działacze w słodkim śnie. Konwencja PiS-u od kulis

Zwiezieni na konwencję partyjni działacze, przysłuchujący się wystąpieniu premiera, byli jednak zadowoleni. Co prawda nie okazywali szczególnego entuzjazmu - krępujące były momenty, gdy tylko kilka osób reagowało oklaskami - ale widać było, że opowieści o tym, iż Morawiecki nie ma posłuchu i partyjny "lud" traktuje go jako "nie swojego", można włożyć między bajki. Premier zbudował w PiS autorytet i nie wygląda na to, by kryzysy ostatnich lat nim zachwiały.