"Programowy Ul". Rusza konwencja PiS

- Pojęcie fundamentalne dla narodu to patriotyzm. Przypomnę słowa mojego śp. brata: musimy uczyć się nowego patriotyzmu. A co to, proszę państwa, jest patriotyzm? To przywiązanie, miłość do ojczyzny i coś, co prowadzi do stałych postaw, do czynów. To suwerenność, wolność i równość. Słowa "Polska jest jedna" dobrze to wyrażają - mówił prezes PiS. Dodał, że postawy patriotyczne "tkwią w historii".