Tradycje wigilijne w Polsce. Jedna jest unikalna

Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce to wyjątkowy czas, który od XVIII wieku gromadzi rodziny przy wspólnym stole. Tradycje związane z tym dniem, takie jak zostawianie pustego nakrycia dla niespodziewanego gościa czy dzielenie się opłatkiem, mają głębokie korzenie w polskiej kulturze. O północy wierni uczestniczą w mszach zwanych pasterkami.

Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare", co oznacza czuwanie. Początkowo wigilię obchodzono przed chrześcijańskimi uroczystościami, a wierni gromadzili się na modlitwie i śpiewie, przygotowując się do świąt. Wieczerza wigilijna nawiązuje do starochrześcijańskiej tradycji agape, wyrażającej braterską miłość.