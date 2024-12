Zmiana dla 3 mln Polaków. Podwyżki już od stycznia

Od nowego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 4666 zł brutto, a stawka godzinowa do 30,50 zł brutto - informuje money.pl. To efekt wrześniowego rozporządzenia Rady Ministrów. Dla pracowników oznacza to wynagrodzenie netto ok. 3510,92 zł, co stanowi miesięczną podwyżkę o 249,39 zł w porównaniu do 2024 r.