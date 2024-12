Tajemnicza czaszka wyłowiona z Wisły. Śledczy ujawniają

- Była w piasku, przysypana ziemią, pod dnem, które tego dnia w tym miejscu znajdowało się 5 cm od lustra rzeki. Gdy ta obniża swój poziom, woda odkrywa przestrzenie, których nie widać przez lata . W mojej ocenie znaleziona czaszka to czaszka dziecka, jest mała -tak mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" ojciec zaginionego Krzysztofa Dymińskiego.

Śledczy chcieli pobrać materiał genetyczny i porównać go z należącymi do osób, figurujących w rejestrze zaginionych. Od początku podejrzewano jednak, że to nie była czaszka Krzysztofa Dymińskiego.