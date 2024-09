Rekordy niskiego stanu Wisły. Rzeka ujawnia swoje tajemnice

Udało się też dotrzeć do przedmiotów, które stanowiły ładunek łodzi, którą Szwedzi zabierali do siebie elementy i detale architektoniczne, zrabowane w Warszawie w czasie wojny 1655-1660. Ich obecność na wiślanym dnie znana była znacznie wcześniej, jednak dotarcie do wszystkich tych skarbów okazało się niemożliwe z uwagi na złą widoczność dna.