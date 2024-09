Dramatycznie niski poziom Wisły. IMGW: Sytuacja jeszcze się pogorszy

Paweł Staniszewski, hydrolog IMGW informuje w rozmowie z Wirtualną Polską, że wszystko, co dzieje się na Wiśle w Warszawie oraz na całym środkowym odcinku, zależy od poziomu rzek na południu Polski. - Rekordowe opady deszczu w stolicy w żaden sposób nie poprawią wyników pomiarów, bo na sytuację hydrologiczną wpływa to, co dzieje się w zlewni. Prognozy na najbliższe dni wskazują, że stan wody w górnym biegu może spaść nawet o kolejne trzy centymetry - zaznacza.